Aurelie BAUSMAYER

D'une nature motivée et autonome, je travaille aupres des chevaux depuis quelques années et je me suis tournée vers le dressage et spectacles equestres.

Depuis peu j'ai pris gout a travailler les chevaux difficiles.

j'aimerais pouvoir continuer à être sur scene et/ou dans un carré de dressage.

je recherche des contrats de courtes durees l'objectif etant de pouvoir de nouveau réouvrir une structure equestre avec enseignement commerce valorisation et travail des chevaux, animations equestres, mais aussi l'accueil de jeunes en difficulté et personnes dépressives.

j'ai diverses experiences dans le domaine equestre (dressage; spectacle,polo,cinema,enseignante tout public, enseignement dans une prison, juge pour concours d'equitation adaptée...)

de nature creatrice, je suis apte a la creation et présentation de numeros equestres



Mes compétences :

Créatif

Commerciale

Communication