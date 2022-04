Aurelie BAZIN

Je suis actuellement en poste dans un centre commercial Leclerc depuis un peu plus d'un an.

J'ai une bonne connaissance de nombreux postes composant la grande distribution; j'ai en effet effectué un bon nombre de postes différents lorsque j'étais à Intermarché mais aussi depuis que je suis à Leclerc. Cependant cela fait un an que j'occupe le même poste au sein de mon entreprise, à savoir employée commerciale dans le secteur bazar; un poste vraiment diversifié qui est très intéressant et enrichissant.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Encaissements et décaissements

Gestion des commandes

Gestion des stocks

Mise en rayon