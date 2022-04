Aurélie BELTRAMINO

A l'écoute du marché pour un poste en marketing, web, communication en Mayenne.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 9 ANS



MES DIPLOMES :

- Master en Management / Ma in International Marketing and Communications Strategy - Mémoire de fin d'études : étude des pratiques publicitaires sur les réseaux sociaux

- Licences Langues Etrangères Appliquées au Commerce International - Anglais - Espagnol



MES COMPETENCES :

LANGUES ETRANGERES

- Anglais courant : 637/677 pts au TOEFL - Un semestre d'étude aux Etats-Unis et un semestre d'étude à Londres - Travail quotidien dans un service export

- Espagnol courant : une année entière passée en Espagne (études+stage) - Professeur d'espagnol pendant 5 mois en collège.



WEB

- Actualiser un site web (Jalios, Drupal, Wordpress) : Rédiger et produire du contenu / Créer des visuels, animations, bannières sous Adobe Photoshop et Illustrator,

- Développer un nouveau site internet (brief, maquettage, suivi de fabrication, recettage, mise en ligne)

- Animer et modérer un blog,

- Community management : gestion d'un compte instagram

- Identifier et gérer une crise sur les réseaux sociaux

- Entretenir les partenariats avec des plateformes publicitaires externes

- Définir ses KPI et les suivre dans Google Analytics



COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

- Créer des outils/animations/évènements à destination des salariés

- Déployer des campagnes promotionnelles à l'international

- Décliner des packagings à l'export en s'adaptant aux contraintes réglementaires de chaque pays

- Gérer la chaîne graphique du début à la fin, caler les couleurs



EVENEMENTIEL ET PROMOTION

- Organiser des meetings internationaux : définir le thème, le sujet ou l’agenda, contacter les intervenants, mettre en place la logistique, concevoir les supports de communications (invitation, affiches)

- Promouvoir l'entreprise sur les salons

- Organiser les réunions plénières de l'entreprise



CONTROLE DE GESTION :

- Suivre et gérer le budget d'un service : reporting et atterrissage

- Monitorer des indicateurs de performance

- Mettre en place des Best Practices



Mes compétences :

Réseaux sociaux

HTML

Wordpress

CMS Jalios

Microsoft office

Xiti

Flash

Public speaking

Marketing opérationnel

Community management

Communication

E-commerce

Webmarketing

Blogging

Adobe Illustrator

Drupal

Adobe Photoshop

Marketing direct

Google analytics