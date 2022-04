Aurélie BÉRARD FLAMENT

Depuis maintenant 10ans je travaille en informatique, j'ai été ingénieur développement, puis responsable d'application PLM, Java, et actuellement Ingénieur SI sur SAP avec un rôle de MOE.

J'apprécie particulièrement ce rôle de MOE du fait des échanges réguliers avec la MOA mais également avec les utilisateurs. Afin de donner du sens à mon métier j'ai besoin de comprendre les process et de voir leur application actuelle et future.



SAP : CAR/RAP, FMS, PO, Fiori, charm

Langages : PHP5, Ajax, javascript, HTML, CSS

Base de données : MySQL, PostgreSql,

Frameworks : Symfony, Smarty

Base en linux, shell et perl



Mes compétences :

Autonome

Créative

Dynamique

Organisée

Persévérante

Rigoureuse

Sérieuse

Rigueur

Créativité

Recrutement IT

Animation