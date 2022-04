Aurélie BERNARD-CALVEZ

Forte d’une expérience de 10 ans dans l’import-export, je maîtrise l’animation de réseau, le management d’équipe, je sais sélectionner les fournisseurs et prestataires de services. Rigueur, écoute et sens de la diplomatie me permettent de gérer la qualité produits et aussi organisationnelle.

Ma connaissance des contraintes règlementaires liées à la vente et aux échanges entre pays fait également ma force.



Mes compétences :

Sourcing

Production

Contrôle qualité

Développement produit

Commerce International