Aurélie BERNET (SOULAN)

COMPÉTENCES: Marketing et Communication - Commercial



Études de marché :

- Identifier les attentes marchés et les évolutions dans le secteur des produits de grande consommation

- Effectuer une veille terrain relative à ces marchés

- Proposer les orientations stratégiques qui en découleraient (recherche, développement, positionnement produits)



Développement produits :

- Aider à la définition d’identités marques : positionnement, cibles, valeurs, technologies…

- Force de proposition (grande distribution)

- Assurer le dépôt et la protection des idées, inventions ou marques de la société

- Effectuer des choix packaging, chartes graphiques, couleurs...

- Assister ses interlocuteurs techniques dans la mise au point des formules, en adéquation avec les attentes marché (couleur, texture, parfum cibles)

- Participer à la définition des Prix de Revient cibles et aux calculs de marges (tarification)

- Vérifier et suivre les Prix de Revient Industriel (PRI) des produits en cours d’exploitation

- Rédactionnel : rédiger des argumentaires commerciaux, fiches techniques, mailing commerciaux, promotions, étiquetages

- Participer au suivi et la mise à jour du site Web de la société

- Prendre en charge la conception graphique des étiquettes produits, supports de communication (plaquettes, affiches, PLV..)

- Veiller au respect des coûts et délais et remonter toute dérive pouvant affecter la réussite des projets qui lui seront confiés



Commercial:

- Responsable Compte clés

- Statistiques achats/vente par clients

- Négociation des référencements

- Achat