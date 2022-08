Lily PARADIS

Dotée de plusieurs domaines de compétences liés à la gestion, au management (analyse financière, conseil, audit comptable, aide aux entreprises) dans les fonctions privées et publiques, je vous invite dans mon univers si mon profil vous interpelle, si vous souhaitez conseils ou avez une proposition de poste d'intérêt à me soumettre dans le secteur propre à l'aeronautique , secteur de l'énergie (secteurs de croissance, de recherche, de mouvance perpétuelle). Je serai ravie de vous lire et de vous compter parmis mes contacts.

Merci pour votre écoute,

Bonne journée à tous



Nancy Parra

A bientôt



Mes compétences :

Consolidations

Microsoft Excel

Cash Flows

Analyse Financière

Elaboration Budgets & Business Plan

Management Comptabilité multi sites

Rédaction Rapports Financiers

Contrôle de gestion et Management service comptabl

Recrutement