Farouk ABDOU

Objectifs: Mettre mes compétences acquises au sein du ministère de la défense dans le domaine de l'ingénierie informatique au profit de la direction d'une société.



Mon cursus professionnel (chef de projet MOE/ architecte logiciel/ responsable de service informatique) m'a permis de mettre en avant mes compétences relationnelles et humaines afin d'obtenir les meilleurs résultats de mes clients et de mes équipes de développement.



Je recherche un poste de chef de projet maîtrise d’œuvre informatique dans l'Hérault et sa région.



Mes compétences :

Java

HTML5

UML/OMT

JavaScript

jQuery

typescript

TCP/IP

MySQL

Microsoft Project

Microsoft Excel

Merise Methodology

Linux Debian

Java Swing

Système d'information géographique

NodeJS

ETL

Apache Subversion

Apache Maven

Définition d'architecture de système d'information

Conseil MOA

Conduite du changement

Rédaction des spécifications détaillées

Analyse des risques

Suivi de formation

Recueil des besoins

Veille technologique

Rédaction de cahier de charges fonctionnelles

Rédaction technique

Analyse des besoins

Management

Méthode agile

Gestion des compétences

Reporting

Pilotage de portefeuille de projets informatiques

Développement logiciel

Big Data