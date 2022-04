Je me nomme Farouk Abdou, je suis né le 8 Juin à la maternité de Hombo aux Iles Comores. Je suis diplômé d'un master spécialisé en Réseaux et Systèmes informatiques à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées - ENSA de Tanger. J'ai des compétences dans différents domaines de l'informatique passant par les réseaux et systèmes, les langages de programmation ou le développement web.



Mes Compétences:

***** Référencement de site web conçu avec les CMS Joomla et Wordpress.



***** Installation et configuration des plugins SEO Wordpress et Joomla.



***** Mise en place de campagne Google Adwords pour le référencement payant.



***** Outils d'analyse du référencement: Yooda SeeUrank, Myposeo, Majesticseo, Semrush, Bing Webmaster tools, Google Analytics et Google webmaster tools.



***** Mise en place extraits enrichis pour améliorer le référencement local et protocole sitemap.



***** Yooda SeeUrank: Suivi du Positionnement, Veille Concurrentielle, Analyse des Backlinks, Audit de Site web, Analyse de Page HTML et Suivi de l'Indexation.



***** Réseaux : Installation et configuration des équipements réseaux, les listes d’accès, Lan virtuel, pare-feux et Administration réseau (Linux et Win Server 2003).



***** Bases de données : SQL, Merise, UML, Administration Oracle, Datawarehouse, Datamining, MYSQL, PostgreSQL et Access.



***** Programmation : Pascal, C,C# P.O.O Java, java EE (JSP, Servlet, JavaBeans, framework Struts), Matlab, Visual Basic et PL/SQL.



***** Programmation web : ASP, PHP, JAVASCRIPT et HTML.



***** Sécurité des systèmes informatiques: RSA, OpenSSL, DES et TripleDES.



***** Infographie : Joomla, WordPress, Dreamweaver, Web Developper 2005, Adobe Flex Builder 3, Photo Impact, OpenERP, GNS3, Netbeans, PowerAMC, Rational Rose, MS Project 2003, WAMP Server, EasyPHP, JBoss, Cygwin, FilleZilla, Wireshark, VMware, Packet Tracer, MS Visual Studio 2005 et Pentaho.



J'ai une capacité d'apprentissage et de recherche d'information que j'améliore au fil des années.



Mes compétences :

Référencement naturel

Référencement payant

Référencement de sites internet

Yooda SeeUrank Falcon: Analyse de référencement

Google analytics

Google adwords

Google Adresses

Réseaux sociaux

SEO/SEM

Googe Webmaster tools

Administrateur réseaux

Réseaux

Informatique

Bases de données

Ingénieur

Référencement