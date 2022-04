Titulaire du diplôme de l'ENCG de Casablanca en marketing et actions commerciales, je cherche à travers ce réseau social à enrichir mon réseau professionnel, à décrocher des opportunités de collaboration professionnelles et à partager et échanger mes idées et mes modestes expériences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Études marketing

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Webmarketing