Aurélie BERNOS DE GASTOLD

Ma formation, à la fois théorique et pratique, ainsi que mes différentes expériences dans le milieu de l’audiovisuel m’ont donné des compétences dans l’assistanat de réalisation, le cadre, la post-production et en tant que technicienne.

Mon sens de l’organisation et ma passion pour mon travail font de moi une personne enthousiaste et prête à se surpasser…



Mes compétences :

Assistant réalisateur

Audiovisuel

Cadreur

Cadreuse

Final Cut

Final cut pro

Média

Monteur

Presse

Production

Réalisateur