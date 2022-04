Aurélie BERTIN

C'est mon intérêt pour l'histoire et l'attachement à la mise en valeur du patrimoine qui m'ont conduit à poursuivre mes études du BTS Animation et Gestion Touristiques Locales jusqu'à l'obtention du Master Histoire, spécialité aménagement et gestion du patrimoine culturel.



J'ai eu l'occasion de travailler avec différentes catégories de personnes (scolaires, étudiants, touristes, professionnels, élus locaux par exemples) et d'effectuer divers types de missions (accueil, animation, conférences, inventaire du patrimoine bâti, médiation culturelle, visites guidées, rédactions et publications d'articles...).



Mes recherches d'emploi ne se limite pas au domaine culturel, étant prête à me réorienter dans un autre secteur j'étudie toutes propositions d'offres. Je suis prête à m’investir et à me former à de nouvelles compétences théoriques et pratiques dans divers domaines.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de groupe

Gestion administrative

Médiation culturelle

Accueil physique et téléphonique

Visites guidées

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint