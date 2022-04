Aurélie BERTIN

Ouverte aux autres, je sais m'adapter et j’ai le sens des responsabilités. Mon désir très profond de parfaire mes connaissances et de m'imprégner des spécialités de chacun me permettront un réel épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Merci pour l'intérêt porté à mon profil.



Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Utilisation des logiciels

Réception et transmission des communications

Technique de prevention / de gestion des conflits

Modalités d'accueil

Technique d'écoute et de relation à la personne

Techniques pédagogiques

Réalisation de tâches administratives

Coordination d'équipes

Respect de confidentialité

Assister une équipe dans la planification

Sens du contact

Constituer et organiser les dossiers admin.

Microsoft Office

Orthographe

Secrétariat