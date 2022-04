Juriste de métier, passionnée par l’analyse juridique et la relation humaine, j’ai pris beaucoup de plaisir à concilier ces deux sujets au sein d’une association. J'aime rendre accessible une matière particulièrement obscure, et permettre ainsi aux usagers de redevenir acteurs de leurs droits.

Grâce à la relation de confiance qui s’établit avec l’usager, je suis à même de retranscrire à l’écrit sa demande, afin de la transmettre à son adversaire sans envenimer la situation, et ainsi déterminer quel degré d'urgence doit être attribué à un dossier, afin d'orienter au mieux l'usager et de rechercher la solution la plus opportune : un règlement amiable, ou une procédure judiciaire.

Aujourd’hui, je suis Médiatrice pour la ville de Bordeaux afin d’encourager la citoyenneté et la relation humaine dans la résolution de litiges, nuisances et conflits de voisinages.

Je reste à votre écoute, afin de répondre à vos attentes.



Aurélie Bertrand

06 20 73 68 62

aureliebertrand.perso@gmail.com







Mes compétences :

Droit du Travail

Droit de la Famille

Droit Pénal

Droit de la Consommation

Droit social