Aurélie BIGEAT

Je suis Acheteuse Prestation Rh/Intérim.



Adepte de la négociation dont je suis certifiée, je contribue à la performance de la Direction des Achats dans leur stratégie groupe et projet du grand paris. A cœur de déployer et optimiser les contrats de prestation. Mais aussi dans l'animation d'un réseau acheteurs référents.



Je suis également formatrice sur les sujets relatifs aux modules : Entreprise Mode d'emploi et Contrats-Cadres.



Mes compétences :

Affaires Internationales

Gestion des approvisionnements

Gestion des achats

Gestion financière

Anglais professionnel

Négociation

Jury professionnel - formation Acheteur