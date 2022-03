Cristina PESSANHA

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo,



Niveau de formation BTS ASSISTANTE DE GESTION PME PMI et confortée par une expérience de + de 20 ans dans lassistanat, je souhaite relever de nouveaux défis professionnels. Cest pourquoi je vous propose mon expertise dans le cadre dun poste dAssistant de Direction ou de Gestion.



Riche dun parcours instructif dans des secteurs dactivités variés, jai pu y affiner ma capacité dadaptation et mettre pleinement en œuvre mes compétences professionnelles.



Organisation, rigueur, aisance relationnelle/discrétion, éthique, qualité rédactionnelle sont des atouts que je conjugue au quotidien.



> Mon objectif : Contribuer activement à la réussite de votre équipe en partageant mon savoir-faire et mes valeurs.



Mes compétences :

Facturation

Sage Accounting Software

PACK CIEL GESTION

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

INTERNET