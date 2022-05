Tony FERREIRA

Commercial confirmé en BtoB ou BtoC dans la vente de services ou de produits.



Fort d’une expérience commerciale de plus de 15 ans je maitrise les actions suivantes :



- Prospection téléphonique auprès des postes de direction de tous secteurs d'activités,

- Relance et suivi des clients dans le but de dépasser les objectifs fixés et d'offrir un accompagnement personnalisé aux clients,

- Mise à jour de l'outil CRM

- Rendez-vous en clientèle, découverte des besoins, présentation des offres commerciales, négociation, signature des contrats.



Déterminé à évoluer dans cette fonction je veux vous apporter mon savoir-faire. Selon vos objectifs commerciaux nous pouvons développer le portefeuille clients, prospecter un nouveau marché, élaborer des outils marketing,…



Esprit innovant et ambitieux je suis force de proposition.





Mes compétences :

Customer Relationship Management

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Alcatel

Offres commerciales

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Techniques de vente

Négociation contrats

Reporting

Prospection commerciale

Négociation commerciale

ERP

Suivi clientèle