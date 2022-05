Sabrina PESSANHA FOUCAUD

Professionnelle de la communication et des relations publiques - 8 ans d'expérience dont 3 en agence

Blogueuse voyage depuis 2011 :Array

Auteure de guides de voyage : "Lisbonne, l'essentiel" (éd. Nomades, 2014) ; Guide Evasion Algarve (éd. Hachette, 2016)

Anglais / Espagnol / Portugais courants

Twitter : @dtoursdumonde



COMPETENCES

Elaboration de stratégies de communication externe et de relations médias on/offline

Organisation d'événements et voyages de presse

Community management

Communication de crise (formation CNFPT / 2012)

Veille on/off line

Suivi de budget

Reporting



