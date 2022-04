Aurélie BILLORET-CONTE

2013 - CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES



Missions : Management de transition, accompagnement des membres du Comex dans les transformations, audit de services (organisation de travail et compétences), audit, conseil et veille en droit social, mise en conformité, élaboration de campagne d’entretien d’évaluation, réorganisations,

Création, développement et mise en œuvre de la politique, des process et d’outils RH

Mise en place de politiques de variable, d’intégration, GPEC, nearshoring, recrutement…





Juin 2010 -Janv 2013 TRAVELHORIZON GROUP - CA : 70 millions

Tour opérateur en ligne spécialisé sur le marché du ski.

Effectif : 120 salariés + 150 saisonniers

5 sociétés, 3 sites (Aix en Provence, Paris, Maastricht) ; 4 conventions collectives

Environnement international



RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES GROUPE

Allemand-Anglais

Membre du comité de Direction ; management d’une équipe de 3 personnes



- Pilotage de la politique de recrutement et des recrutements

- Préparation et animation des réunions IRP

- Accompagnement des managers dans la gestion des ressources humaines de leur équipe et dans la mise en place de nouvelles organisations

- Assurer la veille sociale et garantir l’application du droit du travail et des conventions collectives

- Mise en place et pilotage des campagnes d’entretiens d’évaluation

- Recueil des besoins de formation, élaboration du plan, gestion du budget

- Pilotage et suivi de la masse salariale, des effectifs et des indicateurs sociaux

- Supervision et contrôle de l’administration du personnel et la paie du Groupe (ADP GSI)

- Mise en place d’outils et process RH pour optimiser et homogénéiser la gestion RH multi sites

- Gestion et suivi des procédures disciplinaires et des contentieux

- Accompagnement des plans de restructuration du groupe





Mars 2008 à mai 2010 Consultante RH auprès de PME



2001 à 2008 – CAPSAUTO SA, filiale de Groupama CA : 22 millions

Société de Services, Leader dans le Management de Sinistres Automobiles

Effectif : 90 salariés



Responsable Ressources Humaines -Création de poste

Management d’une équipe de 2 personnes

Membre du comité opérationnel



- Mise en place des outils et process RH

- Mise en place de l’accord de participation

- Mise en place de l’accord des 35H

- En charge des recrutements, de la gestion et du suivi du plan de formation

- Elaborer des tableaux de bord, mise en place d’indicateurs sociaux

- Accompagner les cadres managers dans l’optimisation des organisations de travail

- Conseil en droit social à la Direction et aux managers

- Superviser la masse salariale et les effectifs

- Superviser l’administration du personnel

- Animer le dialogue social (DP/CE/ /CHSCT)

- Piloter et/ou coordonner des projets RH groupe (gestion des niveaux de rémunération, mobilité)

- Assurer le suivi avec les organismes sociaux, gestion des contrats d’assurances maladie, prévoyance











1997 à 2000 - Université d’Economie de Vienne (Autriche)

Chargée de travaux dirigés de français économique de 1er et 2ième cycle.



1995 à 1997 - Participation à la création « Soleils d’Enfance », librairie Jeunesse à Paris.





FORMATION



2005 DESS Management des Ressources Humaines (IGS Paris)



1995 Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées (LEA) à Paris VII

Allemand – anglais appliqués au droit international et européen



AUTRES



Allemand et anglais courant

Maîtrise du pack office







Mes compétences :

Mise en place d'outils d'aides à la décision

Accompagnement de projet

Gestion des ressources humaines

Optimisation des process