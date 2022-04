Aurélie BILLOTTA

Convaincue par la stratégie gagnant-gagnant, je mets à profit chacune de mes expériences professionnelles et personnelles pour évoluer et progresser.

Mes connaissances du monde de l'entreprise -tant dans le secteur des ressources humaines qu'au niveau organisationnel- me permettent aujourd'hui d'orienter au mieux les personnes en difficultés économico-sociales ou avec des problèmes de santé. De plus, je suis initialement formée en psychologie clinique puis j'ai complété ma formation dans le secteur de la psychologie du Travail.



Ouverte aux échanges et aux rencontres, je suis certaine que le partenariat et la collaboration apporte à tous les acteurs.