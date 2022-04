Aurelie BIRLINGER

Au cours de mes expériences, j’ai pu travailler au sein du magasin «Maison du Monde » à Colmar où j’étais hôtesse de caisse pendant un mois. Débutante, ce fut pour moi l’opportunité d’occuper un poste de responsabilité par l’ouverture et la clôture de la caisse tout en répondant aux besoins des clients. Cette expérience m’a permis d’être polyvalente, réactive et de gérer mon stress au cours des horaires d’affluence.

Un stage en librairie dans le magasin Forum Espace Culture (Chapitre) en tant que vendeuse fait que je possède un bon contact relationnel avec le client et que je sais gérer les stocks. Au cours de ce stage, je me suis proposée pour la réalisation d’une vitrine sur le thème de « La communion et du Baptême », appréciée par ma tutrice qui m’en proposa la création de nouvelles.



Aujourd’hui, je recherche un emploi stable dans un environnement de travail proche de mes attentes Curieuse et ouverte d’esprit, je me tiens informée des nouvelles tendances.



Mes compétences :

Microsoft pack offices

Caisse tactile

Relation client

Vendeuse

Assistant commercial

Librairie

Réceptionner les stocks

Gestion des stocks et approvisionnement