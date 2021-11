Aurelie BLAIS

Mes premieres experiences en tant que Responsable QSE au sein de VALLEGRAIN DISTRIBUTION et AXIANE MEUNERIE ont ete tres enrichissantes a tout point de vue, aussi bien personnellement que professionnellement.



Depuis mon dernier poste, un domaine me tiens de plus en plus a coeur et a provoque quelques changements dans ma vie personnelle : la gestion des dechets, et plus precisement la tendance à aller vers le "zero dechet".

C'est un sujet d'actualite, important à faire evoluer, et que j'envisage d'explorer.



Je souhaiterai poursuivre ma carriere professionnelle dans ces domaines et en particulier dans les secteurs géographiques suivants : 28, 45, 91 et 78.