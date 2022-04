Aurelie BLANCHARD

Actuellement en CDI en tant qu'ouvrier qualifié en électronique, j'effectue une reconversion professionnelle en e-learning afin de passer le titre professionnel RNCP Assistant Ressources Humaines. J'ai toujours été passionnée par le droit du travail et les chiffres. Je n'ai certes pas d'expérience dans ce domaine mais je souhaite mettre rapidement mes connaissances théoriques en pratiques. Mon sens du service et du travail, ma motivation et ma forte implication dans mon travail et dans ma formation me serviront à m'investir dans votre entreprise.

Contactez-moi et vous ne serez pas déçue



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Word

Microsoft Excel