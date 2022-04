Aurélie BLONDEL

Issue d'un parcours dédié au Textile, aux Accessoires et la Décoration, je souhaite lier des relations avec des Professionnels et/où des Passionnés pour échanger sur l'actualité, créer des opportunités de collaboration et partager notre expérience du secteur Mode!

J'ai déjà la chance d'être en contact avec un certain nombre d'entre vous, en ligne et dans le quotidien de mon activité,et si nous ne sommes pas encore dans le même réseau mais que vous cultivez des valeurs communes aux miennes, je serai ravie de correspondre avec vous et j'accueillerai avec plaisir vos invitations!



A très bientôt!



Mes compétences :

Créatif

Travail en équipe

Relationnel aisé

Dynamique commerciale

Organisation du travail

Communication

E-commerce

Commercial

Mode

Production

Suivi commercial et administratif

Développement produit

Gestion de la production