Aurélie BLONDEL

Riche de mes expériences de gestionnaire de paie en cabinet d'expertise comptable et de ma prise de fonction en tant que Consultante après-vente paie chez un éditeur de logiciel, je recouvre un ensemble de compétences lié à la paie, la relation client, la mise en place et l'intégration d'un SIRH.



Gestion de la paie

- Analyse de la gestion de la paie

- Paramétrage du logiciel de paie

- Formation, assistance paie et produit



- Collecte et saisie des éléments de paie

- Etablissement des bulletins de salaires,

- Préparation et rédaction des documents de fin de contrat

- Préparation et envoi des bordereaux de charges sociales, DADS N4DS, DSN.



Législation sociale

- Rédaction de contrats de travail et avenants,

- Suivi des procédures de rupture de contrat de travail (Licenciement et rupture conventionnelle),

- Mise à jour de la documentation et suivi des newsletters.





Mes compétences :

Paie

Procédures de rupture du contrat

Traitement des charges sociales