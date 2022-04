Aurélie BOIS MACHEREY

SAVOIR FAIRE

Accompagnement, formation pour la mise en place de Systèmes de Management Environnement, Qualité et Sécurité (ISO 14001 / EMAS / ISO 9001 / OHSAS 18001)

Assistance réglementaire

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Constructions Durables (HQE, Bâtiment Durable Méditerranéen)

Analyse et audit environnement, qualité et sécurité

Organisation et suivi de projets



Gestion RH et financière



Relations commerciales et prospection



SAVOIR ETRE

Animation d'équipes

Capacités de communication

Prise de Responsabilités

Esprit d'initiative

Créativité et simplification

Rigueur

Capacité de synthèse

Travail en réseau



Mes compétences :

Construction

Construction durable

Environnement

Management

Qualité

Reglementation

Sécurité

Système de Management