Aurelie BOIVIN

Actuellement à la recherche d'un emploi, d'expérience, de missions comme photographe, vidéaste!



Egalement Scenariste- Réalisatrice

Je suis à la recherche de nouvelles collaborations dans ce domaine!



Tout commence au lycée, en participant à un concours de courts métrages.

En 2004, après l’obtention du baccalauréat scientifique, Aurélie poursuit son rêve de cinéma en intégrant l’université de Marne la Vallée et en ressort 5 ans plus tard avec un Master en Arts et Science de l’enregistrement.

Son cursus, ses activités bénévoles et son côté touche à tout, lui ont permis d’acquérir une expérience audiovisuelle et cinématographique diversifiée (écriture, montage, régie, assistanat, production, diffusion) et de découvrir le milieu institutionnel (captation vidéo, reportages d'entreprise…).

En chemin, elle croise le musée de la Seine-et-Marne qui va lui proposer, après un stage puis une expérience liée aux archives, de collaborer sur deux beaux projets de films pédagogiques: "Technicolor et le voleur de couleur" et "Louise la Batte".



Aujourd’hui, Aurélie travaille dans l'audiovisuel en réalisant et montant des films institutionnels, des captations vidéo d’ évènements…

En 2013, elle découvre le spectacle vivant avec le manoir de Paris, en y devenant régisseur spectacle.

Ce poste et ses activités audiovisuelles lui permettent d’obtenir son statut d’intermittente du spectacle.



En parallèle, elle consacre la majorité de son temps à concrétiser son rêve de ciné et continue à écrire et réaliser des films.

Elle crée d’ailleurs son association, B.A.BA Films, où elle développe ses projets de l’écriture à la diffusion.



Mes compétences :

Montage vidéo

Scénario

Prise de vue vidéo

Réalisation de films

Production artistique

Ecriture

Gestion de projet

Régisseur

Réalisation audiovisuelle

Photographie