Aurelie BONIFAIT

Bienvenue sur mon profil.

Je cherche à rencontrer des personnes intéressées par l'accompagnement socioprofessionnel, dans la perspective de développer un réseau en région Pays de la Loire.



Issue de la formation de conseillère en insertion et en développement local, je suis intéressée par le travail dans le cadre des bilans de compétences, du recrutement, des formations et des accompagnements de transition professionnelle.



Mes différentes expériences m’ont permis de développer des compétences tant en animation de groupe qu’en entretien individuel, avec des publics ayant des handicaps variés face à l’insertion sociale et professionnelle.



N’hésitez pas à me contacter pour compléter mon réseau.