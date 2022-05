Nathalie SOULARD

En poste à la mission locale, je suis chargée du suivi et de l'accompagnement des jeunes en emploi d'avenir. Pour cela, j'anime les rencontres tripartites avec l'employeur et le jeune pour aider ce dernier à se former aussi bien théoriquement que professionnellement. Portefeuille d'environ 60 jeunes.

J'interviens aussi en tant que conseillère dans l'accompagnement global du jeune lors des permanences proposées.



Mes compétences :

Rédaction

Référente de jeunes et d'unité

Accompagnement social

Conseil

Suivi commercial et administratif