Sophie BELLANGER

Pendant 5 années j'ai exercé le métier de formatrice en informatique. Après cette expérience, je souhaitais poursuivre dans le domaine des RH mais en élaborant un suivi des stagiaires que je cotoyais. J'ai décidé de poursuivre ma carrière dans le but d'accompagner des actifs en recherche d'emploi. J'ai donc suivi et validé la formation Conseiller en Insertion Professionnel et Développement Local (MFR Val de Sèvre - St Laurent sur Sèvre 85).

Depuis, je recherche activement un poste dans un service RH (assistante formation), dans une agence de travail temporaire, dans un centre de formation ou encore dans une structure de l'insertion par l'activité économique.

Je reste ouverte à des propositions en ce sens ou correspondant à mon parcours professionnel (communication/marketing).



Mes compétences :

PAO

Organisation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Graphisme

Communication visuelle

Microsoft Office

Accompagnement RH

Gestion des ressources humaines

Stratégie de communication

Accompagnement collectif

Pédagogie

Diagnostic de territoire

Méthodologie

Conduite de projet

Communication événementielle