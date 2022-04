Aurélie BONNAFOUS

Ancien agent immobilier, je suis aujourd'hui formatrice. Mes domaines d'intervention sont plus particulièrement :

- les cadres juridiques de la transaction immobilière,

- l'accompagnement des clients vendeurs et acquéreurs : prise de mandat, estimation du bien, aspects juridiques et financiers de la transaction, défiscalisation...

- le marketing de l'immobilier

- l'immobilier d'entreprise: les cadres juridiques des baux commerciaux, les transactions sur fonds de commerce et emplacements commerciaux (les mandats, les estimations, l'accompagnement des clients...)

- la formation de tuteurs en entreprise





Je peux bâtir et animer des contenus spécifiques, puisque j'effectue une veille constante sur le marché.



Je transmets mes compétences en dispensant une formation théorique et surtout pratique pour des résultats rapides et concrets sur le terrain.



De même, toute conception et mise en oeuvre de projets d'ingénierie de formation m'intéressent vivement.



Je suis également apte à élaborer les dossiers visant à la certification de titres professionnels.



Mes compétences :

Ingénierie de formation et des compétences

Formation Professionnelle Continue

Formation professionnelle

Immobilier

Formation

Enseignement

Marketing Immobilier