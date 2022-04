Aurelie BOUGÉ

Chargée des relations publiques et de la communication pour le groupe des Hôpitaux Privés du Val de Loire (Polyclinique de Blois et Théraé, Centre Médical).

Mes principales missions sont :

- Assurer la communication interne & externe en développant et pérennisant les outils de communication et / ou marketing.

- Gestion de partenariat.

- Organisation d'évènements

- Création d'un lien avec la médecine de ville.

- Compétences développées : dynamisme, réactivité, autonomie.



Mes compétences :

Développement d'outils (marketing et communication

Rédaction d'articles

Gestion budgétaire

Veille concurrentielle

Organisation d'évènements