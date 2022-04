Aurélie BOULLAND

Retrouvez moi surArray



Forte de 10 ans d'expérience dans l'architecture intérieure et la décoration, je conçois et réalise vos projets d'aménagement privés ou professionnels. Grâce à une écoute active de vos besoins et un respect de votre budget, je saurai répondre au mieux à vos envies et vos attentes.



La fonctionnalité des espaces de vos lieux de vie ou de travail est primordiale dans ma démarche. Optimiser le potentiel des surfaces, créer une ambiance personnalisée en accord avec vos goûts ou l'identité de votre entreprise, choisir des matériaux nobles et durables, créer des lieux authentiques et chaleureux, travailler avec des entreprises locales compétentes, sont des valeurs auxquelles je crois.



Mes compétences :

Design

Décoration intérieure

Architecture d'intérieur

Suivi de chantiers