Aurélie BOURDIE

Etudiante en Bac pro transport et logistique, je suis sérieuse et motivé.

J'ai pour ambition d'effectuer après mon bac un diplôme de comptabilité et gestion (DCG) formation Bac +3 se préparant en 3 ans (grade licence). Et peut être effectuer un diplôme supérieur de comptabilié et de gestion ( Master DSCG bac+5).

Je souhaiterais effectué ces diplômes en alternance donc je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de me prendre pour Septembre 2017.



Mes compétences :

Réceptionner les stocks

Expédition

Administration des ventes

Entretien des plantes

Vente

Organisation des transports

Logistique

Mise en stock

Préparation de commande

Pointage de la marchandise