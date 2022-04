Aurélie Bourdié,

Graphiste web et print depuis 17 ans.

Indépendante depuis 5 ans



• Conseil, écoute et analyse des besoins du client : image, concurrence, contraintes diverses.

• Proposition d’un plan de communication : définition des axes et priorités selon un budget et un échéancier.

• Gestion des délais de fabrication, respect des devis.



Vue d'ensemble :

Events : Le Marrakech du rire 2015 et 2016, Le Comedy Club, Deb Jam prodcution, Kissman Production,

Politique : Directrice artistique au sein d’EELV pour la campagne européennes

Médias musique : Radio Nova, Africa N°1, Le Pan Piper, le Label Comète, Orse, Mymusicom

Institutionnel : Sci la Garenne, Anfa, Fondation Interfréquences, la Mairie de Paris

Web : le group Holosfind, secteur des médecines douces, l’associatif, décoration intérieure

immobilier : (refonte d’un site, création d’appli mobile, création d’un intranet, refonte d’un wordpress).



Mes compétences :

Créative

Multimedia

Smartphones