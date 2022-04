Aurélie BOURGEREAU

Riche d'une expérience de plus de 10 ans dans le Digital et pleinement investie dans mes missions, j'ai à cœur de partager ma passion et mon expertise pour :

▸ accompagner efficacement les entreprises et les équipes que j'intègre dans leur développement digital

▸ leur permettre d'atteindre leurs objectifs (notoriété/visibilité, acquisition, fidélisation, développement de communautés...) et surtout les dépasser !



Mes champs d'actions :

▸ Stratégie Digitale

▸ E-commerce (e-merchandising, searchandising...)

▸ Conduite de projets digitaux (sites, applications, digitalisation du point de vente...)

▸ Marketing digital (SEA, SEO, affiliation, display, Facebook Ads, e-mailing, retargeting, content marketing...)

▸ Réseaux Sociaux (community management, écoute...) - Relation Clients - E-réputation

▸ Communication interne & externe

▸ Pédagogie / Évangélisation Digitale - E-learning

▸ Partenariats



Et ceci, toujours dans un esprit de collaboration avec les partenaires professionnels (agences, startups...) et les clients !



Mes compétences :

Gestion de projet

Wireframe

Web analytics

Rédaction web

SEO

Facebook

SEM

Web design

Webmarketing