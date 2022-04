Aurélie BOURGOIN

Jeune, motivée, avec une expérience complexe du management des équipes en Afrique, structure pour laquelle j’ai mis en place la cellule architecture/urbanisme, et une expérience en bureau d’études dans la planification urbaine (urbanisme réglementaire) et dans l’urbanisme pré-opérationnel, je suis prête à m’investir pleinement dans le développement et la promotion de l’urbanisme auprès des collectivités locales, et des investisseurs privés, pour favoriser et mettre en place un urbanisme durable, conforme aux lois et normes en vigueur, et aux usages des populations.





Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

AutoCAD

Adobe InDesign

Conduite de réunion

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office