Aurelie BOURRE

J’accompagne une clientèle privée dans l’optimisation et la dynamisation de son patrimoine financier & immobilier. J'aide à préparer des projets d’avenir, de placement, de retraite et de succession.

Après un audit réalisé à titre gracieux, je m’appuie sur un groupe d’envergure nationale ayant plus de 25 ans d’expérience afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché et offrir des solutions « sur mesure » en fonction de vos objectifs.