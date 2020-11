David TALIGNANI

Après plus de 20 ans en tant que comptable j’ai décidé de me reconvertir professionnellement dans le métier de Consultant Patrimonial.



En tant que Consultant Patrimonial Indépendant, j’accompagne une clientèle de particuliers ou professionnels, avec une étude patrimoniale complète et gratuite, vers des solutions d’investissements sur mesure et adaptée à leurs objectifs tant dans :



• La création et développement de patrimoine,

• La préparation de la retraite,

• La protection de la famille, des proches,

• L’optimisation fiscale (réduction d’impôts),

• Transmission,



Enfin, j'offre aussi à toutes personnes motivées la possibilité de découvrir le métier de consultant patrimonial en les accompagnant tout au long de leur parcours dans la formation, et lors de leurs premiers rdv clients...



N’hésitez pas, à me contacter.



Mes compétences :

Fiscalité

Management

Comptabilité

Investissement

Gestion de patrimoine