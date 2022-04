Aurélie BOUTEAU

Je suis actuellement Research Assistant au Baylor Institute of Immunology Research. Mon poste me permet de développer mes compétences techniques et scientifiques grâces à mon travail sur plusieurs projets en parallèle.

J'ai un master en biotechnologies et mes domaines de prédilection sont la biologie moléculaire, la culture cellulaire et la génomique.

Je suis organisée, méticuleuse et j'ai une bonne capacité d'adaptation. Ces qualités me permettent d'être rapidement efficace.



Mes compétences :

Amélioration de process

PCR

Culture cellulaire

Microsoft office

Biologie moléculaire

Recherche

Migration électrophorétique

Tests de cytotoxicité

Cinétiques de croissance

Extraire et purifier l'ADN

Migration microfluidique

RT-PCR

Cytométrie en flux

Expérimentation animale