Chef de projet en recherche et développement agroalimentaire, j'ai acquis de l'expérience dans le développement de recettes de produits surgelés et de produits cuits sous vide. J'apprécie de développer des produits mêlant créativité et connaissance culinaire avec un défi technique (emballage, conservation, mode de cuisson ...).



Mes compétences :

Création de recette

suivi du cahier des charges

Gestion de projet

tests organoleptiques