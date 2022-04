Aurélie BOUTET

Polyvalente et trilingue (FR/ANG/ALL), forte d'une expérience internationale en gestion de projets dans le secteur événementiel (Corporate/Réceptif /Culturel) les médias et la publicité, j'aime collaborer à des projets ambitieux dans une dynamique d'échange, de créativité et d'innovation.



Mes compétences :

Relation Client

Social networking

Team management

Direction de projet

Direction logistique

Tour Leader

Tour booking

Direction de production