Aurelie BOYOT

Mon goût pour les chiffres m’a dirigé vers les métiers de la comptabilité ! Sérieuse et rigoureuse, j'ai poursuivi mes études du Bac ES jusqu'à un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations pour finir par une Licence Sciences de L'Education. Durant mon parcours scolaire j'ai été amené à effectuer de multiples stages, ce qui m'a permis de me conforter dans mes choix professionnels. Attirée par le domaine de l'immobilier, j'ai donc choisi d'associer la comptabilité à l'immobilier d'où le poste que j'occupe aujourd'hui !



Mes compétences :

Connaissance de plusieurs logiciels comptable