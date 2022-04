Aurélie BROCHOT

La société ONE JOB, est une filiale du Groupe Axia Intérim, qui est spécialisé dans la gestion des ressources humaines, dans le domaine de l’intérim et du recrutement.

Les compétences de nos permanents permettent d’apporter aux entreprises clientes des réponses qualitatives liées à une analyse des candidatures et une sélection de nos collaborateurs intérimaires.

Notre secteur d’activité évoluant dans un domaine législatif et réglementaire de plus en plus strict, notamment en matière de sécurité au travail, nous avons adopté des méthodes liées à des procédures internes visant à répondre aux évolutions législatives afin de toujours mieux vous servir.

Notre souci quotidien du service rendu à nos clients a permis de développer une méthode de gestion des intérimaires en mission basée sur la sécurité.

Au cœur de cette procédure se trouvent la formation et l’information sur les risques professionnels dont les informations sont contenues dans notre PASE.



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en recrutement

Recrutement cadres

Conseil RH

Aide au recrutement

Gestion des ressources humaines

Développement commercial