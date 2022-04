Aurélie BUET

Quelques années après un cursus universitaire passionnant dans l’Histoire de l’Art, et diverses expériences professionnelles entrecoupées de périodes consacrées à la construction de ma famille, j’ai découvert, au détour d’un chemin de vie, l’univers stimulant et humainement enrichissant des services à la personne.

En 2011, accompagnée de professionnels du secteur, (le réseau Avenir Services) je me suis alors engagée dans une démarche de formation, tout en commençant à mettre en œuvre la création de l’agence de Sarlat.

Agréée depuis novembre 2012, Sarlat Domicile Services propose un ensemble de prestations à domicile destinées à venir en aides aux familles du territoire Sarladais.

A travers le volet Synervie, nous intervenons auprès des publics fragiles, personnes âgées, handicapées ou en situation de maladie afin de permettre leur maintien à domicile dans les meilleures conditions.

Le volet Vitadom rassemble les prestations destinées aux familles, avec notamment la garde d’enfants à domicile essentiellement sur les jours, horaires et besoins atypiques, pour permettre aux parents d’allier sereinement vie professionnelle et vie de famille.

Attentive et à l’écoute des autres, je serais heureuse de pouvoir mettre mes compétences à votre service et chercher avec vous la solution qui sera la plus adaptée à votre situation.