Aurelie BULEUX

Les différents emplois que j'ai effectués m'ont permis de démontrer ma rigueur mon sens de l'organisation mais également de développer des qualitées relationnelles.

Je suis polyvante et réactive je possède une grande capacité d'adaptation et d'anticipation.

Je suis volontaire enthousiaste et autonome.

Désireuse de m'investir dans un projet à long terme et a un poste qui me permettrait évoluer.

Je recherche à utiliser ma formation en assistanat et a développer des cométences en opérations commerciales ainsi que des compétences juridiques.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign