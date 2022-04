Aurélie BUSET

- dimensionnement, optimisations des réseaux hydrauliques et aérauliques

- dimensionnement et choix des équipements CVC et plomberie

- Autocad 2016 et toutes versions, Autocad 3D, Autofluid

- Revit (architecture et MEP)

- maîtrise d'excel, et du pack office

- réalisation de simulations thermiques dynamique sous PLEIADES

- saisie et vérification bilan thermique ou RT2012 sous CLIMAWIN

- logiciels dialux, audience, acoubat, saniwin, gazwin, fisaduct



J'ai suivi en décembre 2016 les formations en ligne sur Revit Architecture puis Revit MEP, j'ai pris en main le logiciel de façon autodidacte en visionnant des heures de vidéos et en cherchant de l'aide sur les forums. J'ai pu paramétrer un Revit vierge de tout plugin, et créer mes propres familles et mon propre gabarit, mes paramètres partagés etc.

Une fois cette phase assimilée, je me suis lancée dans la production des études d'exécution d'un de mes projets avec cet outil, en commençant par la modélisation du bâtiment.

Aujourd'hui je suis en charge de production de maquettes numériques conséquentes.

J'ai pu faire les plans et les vues 3D et renseigner les plans, j'ai créé mon système pour les réservations.

Il me tarde de pouvoir expérimenter les études en mode BIM, avec une véritable coopération entre les intervenants d'un même projet, jusqu'ici les projets que j'ai eu étaient production des éléments en 3D afin de faciliter la synthèse, mais je n'ai pas véritablement utilisé naviswork ou autre afin de suivre un processus BIM à proprement parler.



Mes compétences :

CVC

Ingénieur

Thermique

Énergie renouvelable

Diagnostic énergétique dimensionnement d'inst

Développement durable

Microsoft Office

Revit

Clima-Win

AutoCAD

Autofluid et AutoBIM