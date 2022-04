Aurélie BUSNEL

Diplômée d'un master de Management et Stratégie des entreprises, j'ai acquis plusieurs expériences professionnelles qui m'ont permis d'améliorer mes connaissances aussi bien dans le monde professionnel que personnellement.

J'ai ainsi acquis plusieurs compétences essentielles dans le domaine du marketing et de la communication : une grande aisance relationnelle, une adaptabilité à tous les types d'interlocuteurs et de situations, de la réactivité, du dynamisme et j'aime aussi être force de proposition.

J'aime travailler en équipe, échanger des idées mais aussi de manière autonome afin me mieux gérer les missions qui me sont confiées.

La prise de responsabilité et le management des hommes sont l'un de mes objectifs à court terme.



Mes compétences :

Assistante Communication

Assistante de Direction

Assistante marketing

Chargée de marketing

Chef de produit

Coaching

COMMERCE

Commerce international

Communication

Cosmétiques

Gestion Projet

International

Marketing

Parfumerie

Polyvalence

Rigueur