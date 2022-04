Aurelie BUTAULT

Ces 11 dernières années passées dans des entreprises spécialisées en nouvelles technologies m'ont permis d'acquérir une solide expérience commerciale auprès de clients exigeants et de produits complexes. L'ouverture d'esprit et la maitrise des langues m'ont aidée à m'adapter dans un environnement international. Jusqu'à présent, ma carrière professionnelle s'est focalisée sur la relation client.



Mes compétences :

Gestion de crise

Étude de marché

Dynamisme

Adaptabilité

Négociation contrats

Relationnel

Vente

Gestion de la relation client

Anglais et Espagnol courants.

Microsoft Office, CRM, Salesforce, ERP