Aurelie CALVES

Chargée de mission en gestion de projets depuis près de 5 ans pour les chasseurs de Midi Pyrénées , je suis une collaboratrice passionnée et motivée.

Sens du contact et recherche d'innovation dans tous les domaines sont mes atouts.

Visitez les différents sites des projets et programmes auxquels j'ai participé:

http://eau-et-biodiversite.fr

http://www.chasse-nature-midipyrenees.fr/tempo-chasse/presentation.php

http://www.agroforesterie.fr/AGREAU/agreau-demarche-agroforesterie-couverture-des-sols.php



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche de financement

Cartographie SIG

Conseil technique

Gestion de partenariats

Travail d'équipe

Autonomie professionnelle

Microsoft Office 2007

Synthèse

Pack OFFICE

Qgis

Map Info